كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدات لكولومبيا لاستضافة مليون مهاجر فنوويلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عن مزيد من المساعدات إلى كولومبيا من أجل استضافة أكثر من 1.4مليون مهاجر فنزويلي، بينما دعا إلى "حل سياسي عبر التفاوض" لإنهاء الأزمة في فنزويلا.

وقالت المنسقة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، إن الاتحاد الأوروبي سيخصص 30 مليون يورو (33 مليون دولار) لـ "عملية تحديد الهوية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي" للفنزويليين في كولومبيا، إلى جانب حزمة بـ 130 مليون يورو يساند بها الاتحاد الأوروبي كولومبيا حتى الآن.

وقالت موجيريني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في بوغوتا، إن "كرم الضيافة والتضامن" مع الفنزويليين الفارين من الأزمة الاقتصادية والسياسية في بلادهم "مثال للمنطقة وللعالم بأسره". وفر نحو 4.3 ملايين شخص من فنزويلا، بالمقارنة مع 695 ألف شخص في 2015، وفقاً للأمم المتحدة. وتستضيف كولومبيا العدد الأكبر منهم.

وأعلن دوكي عقد مؤتمر في بروكسل في أكتوبر المقبل، حول التعاون الدولي "حول أزمة الهجرة الكبرى التي تعاني منها أمريكا اللاتينية في التاريخ الحديث". واتفق الاتحاد الأوروبي وكولومبيا على الحاجة إلى "مواصلة الضغط" للتوصل "لحل سياسي عبر المفاوضات" يقود إلى "انتخابات رئاسية" حرة وذات مصداقية في فنزويلا، حسب موجيريني. وتعهدت موجيريني بدعم الاتحاد الأوروبي لعملية السلام الهشة في كولومبيا، معلنة مساعدة بـ 4.5 ملايين يورو للجنة تعمل على كشف حقيقة جرائم الحرب في الصراع الذي امتد 52 عاماً ضد حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك".