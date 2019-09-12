أستراليا تطالب إيران معاملة رعاياها "بطريقة إنسانية"

طالبت أستراليا، اليوم الخميس، طهران بالتعامل "بطريقة إنسانية" مع 3 من رعاياها موقوفين في إيران بينهم زوجان يملكان مدونة عن رحلتهما الطويلة بين أستراليا، وبريطانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماري بين، إنها تطرقت عدة مرات إلى قضيتهما مع نظيرها الإيراني، محمد جواد ظريف.

وأضافت أن "الحكومة تبذل جهوداً كبرى لتتأكد من معاملتهم بشكل إنساني وسليم وفق المعايير الدولية"، وأوردت أن "ما من سبب" يدعو إلى الاعتقاد بأن التوقيف كان لدوافع سياسية".

وكانت جولي كينغ ومارك فيركين، المنحدران من بيرث في غرب أستراليا، يسافران منذ عامين ولم يضع الزوجان أي رسالة على مدونتهما منذ روايات عن رحلتهما إلى قرغيزستان، وباكستان قبل 10أسابيع.

وقالت عائلتاهما في بيان إنهما "تأملان في عودة مارك وجولي إلى منزلهما في أسرع وقت ممكن".