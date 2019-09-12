مقتل 4 وإصابة 13 شخص في انفجار جنوب تركيا

أعلن مكتب حاكم إقليم ديار بكر التركي، مقتل 4 أشخاص، وإصابة 13 آخرين إثر انفجار عبوات ناسفة في جنوب شرق تركيا، في طريق عند مرور إحدى المركبات.

وأضاف المصدر أن الانفجار وقع في منطقة قولب بإقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد.

قالت وزارة الدفاع التركية الخميس إنه تمت السيطرة على حرائق ناجمة عن انفجار وقع في مستودع ذخيرة في الشطر الشمالي من قبرص الذي تسيطر عليه تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن الانفجار وقع في مستودع ذخيرة تابع لقيادة الجيش التركي قرب بلدة كيرينيا الساحلية في الساعة 1:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي (10:30 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش)، من دون وقوع إصابات كبيرة.

كانت تقارير سابقة أشارت إلى أن حريقا شب في المنطقة وقد يكون تسبب في الانفجار. وأفادت الوزارة التركية أن محققين بدأوا العمل لمعرفة السبب

وقال كودريت أوزيرساي، وزير خارجية الدولة القبرصية التركية الانفصالية على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن بعض الأشخاص أصيبوا نتيجة تهشم زجاج نوافذهم، وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة الواقعة على بعدة ستة كيلومترات شرقي كيرينيا.

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وذكرت وسائل إعلام قبرصية تركية أن بعض السياح المقيمين في فندق "أكابولكو" القريب تلقوا العلاج من إصابات طفيفة.

وقال علي بيلي، وزير الصحة القبرصي التركي إن شخصين فقط أصيبا بجروح طفيفة، وتلقيا العلاج على يد مسعفين.

وطالب وزير النقل تولجا أتاكان المواطنين بتوخي الحذر لأن الانفجار نشر ذخائر غير منفجرة في منطقة كبيرة.

وكانت تركيا غزت شمال قبرص في سبعينيات القرن الماضي ردا على عملية انقلاب دبرتها أثينا لأجل توحيد الجزيرة مع اليونان.

لكن قبرص الشمالية أعلنت أنها أصبحت دولة مستقلة في 15 نوفمبر 1983، بينما لم تعترف بها سوى تركيا فقط.