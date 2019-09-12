مؤلم.. الفقر وعدم شراء الأدوات المدرسية يدفعان تلميذا للانتحار

وضع تلميذ اليوم الخميس، بإقليم شفشاون، حدا لحياته شنقا بالقرب من منزله المتواجد في دوار بن ميمون التابع لجماعة بني بوزرة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التلميذ يبلغ من العمر 12 عاما، ويتابع دراسته بمستوى الأولى إعدادي، حيث استغل غياب أسرته وقام بخنق نفسه بواسطة حبل في إحدى الأشجار المجاورة لمنزله، قبل أن يعثر عليه أفراد أسرته منتحرا وسط صدمة كبيرة.

ورجحت المعطيات ذاتها، أن يكون سبب الإنتحار راجع إلى عدم اقتنائه للأدوات المدرسية، بسبب الأوضاع المادية التي تمر منها أسرته.

وفور علمها بالموضوع، حلت عناصر الدرك إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل جثة الطفل قيد حياته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، قصد إخضاعها للتشريح الطبي وتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.