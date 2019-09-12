أول إصدار باللغة العربية.. العثماني يثير سخرية الفايسبوكيين!

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أثار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سخرية عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعد تدوينة تحدث فيها عن أول منشور للأرصاد الجوية باللغة العربية.
ونشر رئيس الحكومة، اليوم الخميس، صورة أرفقها بتدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، لأول إصدار للنشرة الجوية باللغة العربية.
وكتب العثماني “هذه أول مرة في تاريخ الأرصاد الجوية يتم إصدار نشرة جوية إنذارية باللغة العربية”.
وتفاعل العديد من نشطاء “فايسبوك” مع منشور رئيس الحكومة حيث وصف أحد التعليقات الإصدار بالإنجاز التاريخي”، فيما علق آخر قائلا: ” انجاز عظيم السيد الرئيس واصل عملك، نتمنى هذه المرة ان يتم إصدارها باللغة العرنسية”.
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