اتحاد طنجة يعير نزامبي للزوراء العراقي ويفسخ تعاقده مع بيبي وجنيور

أقدم فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الخميس، على إعارة مهاجمه الغابوني ستيفي نزامبي، إلى نادي الزوراء العراقي.

وكان الاتحاد تعاقد مع صاحب الـ28 عاما، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي مبابان سوالاوز من سوازيلاندا.

في المقابل أعلن فارس البوغاز، فسخ تعاقده مع كل من الإيفواري ندو بيبي، والكاميروني مباي جنيور، بطريقة حبية وفقا لبنود العقد الموقع بين اللاعبين واتحاد طنجة.

وكان الجزائري نبيل نغيز، أبعد بيبي من معسكر الاتحاد بالديار التركية، وألحقه بالفريق الثاني لأسباب انضباطية، بينما لم يقتنع بمؤهلات جونيور.

ويواصل اتحاد طنجة استعداداته للمواجهة التي ستجمعه، السبت القادم، بمضيفه الفتح الرباطي، ضمن مباريات الأسبوع الأول من البطولة الاحترافية، إذ يراهن الفريق على الظهور بمستوى جيد، على غرار الموسم قبل الماضي، عندما توج بطلا للمغرب، للمرة الأولى في تاريخه.