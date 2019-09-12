صحيفة ألمانية تحذر من السفر لتركيا: دولة لا تحمي زوارها

طالب تقرير صحفي، الألمان بتجنب السفر إلى تركيا، واصفاً إياها بـ"الدولة غير الدستورية التي لا تحمي زوارها".

وقالت صحيفة تاجس شبيجل الألمانية الخاصة، الخميس: "ازداد استهداف نظام رجب طيب أردوغان للألمان، وازداد عددهم في السجون التركية".

وتابعت: "اعتقال الألمان يظهر بوضوح أن تركيا ليست دولة دستورية، ولا تحمي كرامة أو سلامة زوارها".

وأضافت: "تختلف الديكتاتوريات عن الدول الدستورية، ففي الأولى يمكن اعتقال أي شخص في أي وقت وبأي ذريعة، ولا يستطيع القضاء أن يقرر باستقلالية براءة أو إدانة متهم".

ومضت قائلة: "يجب ألا يسافر المرء لمثل هذه الديكتاتوريات كسائح أو حتى لغرض العمل"، موضحة أن "التعسف التركي يطال الزوار الألمان خاصة حاملي الجنسية المزدوجة الألمانية والتركية".

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الصحيفة قالت أيضاً: "بلد يعتقل فيها الزائر والمواطن على حد سواء، ونظامها تتراجع ثقته بنفسه لدرجة أنه يزج بالناس في السجون تحت تهم إهانة الرئيس، لا يمكن معاملتها كدولة دستورية رغم تعاطفنا مع الشعب التركي".

واختتمت تقريرها، بقولها: "لا بد أن يتفادى الألمان السفر لتركيا حتى تعود وتحترم كرامة وسلامة زوارها".





وقبل أيام، أحالت محكمة تركية، نائب البرلمان الألماني السابق ذا الأصول التركية محمد كيليتش إلى المحاكمة بتهمة إهانة أردوغان.

ويستهدف نظام أردوغان الألمان على نطاق واسع. ووفق تقديرات إعلامية، يتواجد 62 ألمانيا في السجون التركية، يضاف إليهم 38 آخرون محتجزون في هذا البلد بوسيلة أخرى، حيث أصدر النظام قرارات بمنع خروجهم منه.

وبالإضافة إلى ذلك، يحاكم في تركيا مواطنون ألمان، مثل الصحفيين ميسال تولو ودينيس يوجيل، غيابيا، بتهم الترويج للإرهاب.