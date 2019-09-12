نتنياهو: لن نتهاون مع أي تهديد إيراني من الأراضي السورية

الرئيس الروسي خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي - أ.ف.ب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه لن يتهاون مع أي تهديد من إيران التي تستخدم الأراضي السورية لشن هجمات على إسرائيل.

وأكد نتنياهو، خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي على البحر الأسود، أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل في أفضل أحوالها.



ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق إلى روسيا في زيارة هي الثالثة التي يقوم بها لموسكو منذ بداية العام، وقبل لقائه بوتين، اجتمع نتنياهو بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وشنت إسرائيل في الأعوام الأخيرة مئات الضربات الجوية على أهداف إيرانية ولمليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية في سوريا.

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وتأتي الزيارة قبل أقل من أسبوع على إجراء الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، حيث صرح نتنياهو للصحفيين قبل مغادرته إلى سوتشي: "إنها زيارة بالغة الأهمية".

وأمس الأربعاء، حذرت روسيا من إعلان نتنياهو عن نيَّته ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه سيؤدي إلى تزايد التوتر، وعبرت عن قلقها بشأن الخطة الإسرائيلية.

وقالت إن تنفيذها يمكن أن يؤدي إلى "تزايد التوتر بشكل حاد في المنطقة ويقوض آمال التوصل إلى خطة سلام شاملة".

وأشارت موسكو إلى أن هذا الوعد الذي يأتي قبل الانتخابات أثار "ردود فعل سلبية للغاية" من الدول العربية، وجددت دعوتها لإجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتعهد نتنياهو، الثلاثاء الماضي، بضم غور الأردن إلى إسرائيل في حال أعيد انتخابه في الانتخابات التي ستُجرى الأسبوع المقبل.

ويشكل غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة مع الأردن، ويعتبر منطقة استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.