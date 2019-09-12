واشنطن ترفض اتهاما أمميا للتحالف الدولي بارتكاب جرائم حرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض جيمس جيفري الموفد الأمريكي الخاص إلى سوريا، الخميس، اتهامات محققين للأمم المتحدة مفادها بأن ضربات جوية للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن شكلت "جرائم حرب".



وقال جيفري "نلتزم حذرا كبيرا في كل العمليات العسكرية"، مضيفا أنه: "لا نوافق على خلاصات" المحققين، في إشارة إلى تقرير لجنة التحقيق الأممية حول سوريا الذي نشر الأربعاء الماضي.

وأورد المحققون، في تقريرهم، أنه في حالات معينة "لم يتخذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن الاحتياطات الضرورية للتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية".

وأشارت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في 2011، إلى سلسلة ضربات جوية شنها التحالف خلال يناير/كانون الثاني في دير الزور أسفرت إحداها عن مقتل 16 مدنيا.

وخلصت إلى أن "ثمة أسبابا منطقية للاعتقاد أن قوات التحالف الدولي يمكن ألا تكون قد ضربت هدفا عسكريا محددا، أو أنها لم تقم بذلك مع اتخاذها الاحتياطات الضرورية".