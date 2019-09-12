أوروبا تمدد عملية "صوفيا" لمكافحة تهريب المهاجرين 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الخميس، تمديد مهمة عملية صوفيا العسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط لستة أشهر.

وقرر السفراء الأعضاء في لجنة السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي تمديد تفويض عملية صوفيا حتى 31 مارس/آذار القادم.

لكن لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق لعودة السفن، بسبب عدم وجود اتفاق بشأن إنزال المهاجرين الذين يتمّ إنقاذهم في البحر.

واتُخذ قرار إنشاء عملية صوفيا عام 2015 بعد غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوسا أودى بحياة 800 شخص، وتتولى إيطاليا إدارتها ومقرها العام في روما.

وتمّ تعليق مهامها في مارس/آذار 2019 بعد قرار الدول الأعضاء وقف إرسال سفن إلى قبالة السواحل الليبية بسبب رفض الحكومة الإيطالية الموافقة على إنزال ناجين.