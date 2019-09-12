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كينيا تؤكد على بقاء قواتها في الصومال عقب مقتل 9 عناصر من جنودها

الخميس 12 سبتمبر 2019

أرشيفية

كتب متابعات _ الخليج 365

أكدت كينيا، الخميس، أن قواتها العاملة تحت مظلة بعثة الاتحاد الأفريقي "أميصوم" ستبقى في الصومال لفترة أطول مما كان متوقعا حتى يتحقق السلام والاستقرار، وذلك غداة مقتل 9 من جنودها.



وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في تصريحات صحفية، إن "قوات الدفاع الكينية ستواصل أداء دورها في الأمن الإقليمي والدولي بقوة أكبر وأنها ستواصل دعم السعي لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال تحت مظلة بعثة الاتحاد الأفريقي".

وتخطط نيروبي لسحب قواتها من الصومال في 2021 بعد تدريب الجيش الصومالي على تولي المهمة الأمنية في بلاده.

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وبحسب صحيفة ديلي نيشن الكينية، فإن تصريح الرئيس كينياتا يشير إلى أن الحكومة تؤمن بأن قدرة القوات الصومالية على استلام المسؤولية الأمنية ما زال بعيدا، وأن الوقت غير مواتٍ لسحب قواتها.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية، في بيان، الأربعاء، أنها قتلت 9 من الجنود الكينيين في هجوم شنته على الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا.

وأشارت إلى أن الإرهابيين التابعين لها شنوا الهجوم على القوات بعد رصدها خروجهم من قاعدة تتبع الحركة في "عيلرام" كانت متوجهة إلى بلدة عيل واق الصومالية الحدودية.

وأكدت الحركة أنها دمرت أيضا آليات عسكرية كينية، ولم يصدر تعليق فوري من قبل الجانب الكيني على هجمات حركة الشباب.