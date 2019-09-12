المطران حداد ترأس جنازة الأرشمندريت أبو زيد في دير المخلص

ترأس راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ ل​طائفة الروم الملكيين الكاثوليك​ المطران ​ايلي بشارة حداد​ ممثلا بطريرك انطاكية وسائر المشرق ​يوسف العبسي​ جنازة الرئيس الاسبق للرهبانية الباسيلية المخلصية الأرشمندريت سليمان أبو زيد، الذي توفي بعد صراع مع المرض، وذلك في كنيسة دير المخلص في جون.

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