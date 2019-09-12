جريحان جراء حادث سير في بيت الشعار

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر من المديرية نقلوا مساء اليوم جريحا الى ​مستشفى​ سرحال ​الرابية​ اصيب اثر تعرضه لحادث ​دراجة نارية​ في ​بيت الشعار​ ​المتن​.

كما وأسفر الحادث عن سقوط جريح اخر تولت جهات اخرى نقله الى المستشفى.