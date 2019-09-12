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جريحان جراء حادث سير في بيت الشعار

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أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر من المديرية نقلوا مساء اليوم جريحا الى ​مستشفى​ سرحال ​الرابية​ اصيب اثر تعرضه لحادث ​دراجة نارية​ في ​بيت الشعار​ ​المتن​.

كما وأسفر الحادث عن سقوط جريح اخر تولت جهات اخرى نقله الى المستشفى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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