فيوليت الصفدي: على الشباب الوصول إلى وقت يختارون فيه الزعيم على اساس برنامجه

أكدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين ​الاقتصاد​ي ​للنساء​ و​​الشباب​​ ​​فيولات الصفدي​​ في حديث تلفزيوين أنه "على الشباب في هذه الاسام التعارف على بعضهم كي يصلوا إلى وقت يختارون فيه الحكام حسب برامجهم".

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