خليل: تحالف المستفيدين مع المتعهدين مع بعض الكتبة يريدون ان يعمموا ان الجيش منع عنه التموين

لفت وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "تحالف المستفيدين مع المتعهدين مع بعض الكتبة، يريدون ان يعمموا ان ​الجيش​ منع عنه التموين ويكذبون الكذبة ويصدقونها وهي في الاساس كذبة، قلنا اسألوا واحكوا، الأصول والقانون فوق الكل".

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