حسن عز الدين: أنا نائب كل الأمة والخدمة والحاجة لا مذهب لها ولا طائفة

وجه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​ التحية إلى "قيادة "​حزب الله​" على راسها الامين العام للحزب ​السيد حسن نصرالله​ لهذه الثقة والناس الذين سأمثلهم أفضل التمثيل بكل ما أستطيع ولا ننسى المقاومين والمجاهدين والجيش ال​لبنان​ي الذي يدافع عن هذا الوطن"، مشيراً إلى "إنني اعتقد انني سأنظر إلى هذا الموقع الجديد من باب الوظيفة والمهمة التي سأقوم بها والتي تدخل باطار الشان العام وأنا أمام مسؤوليات ومهمات جديدة داخل البرلمان منها يتعلق بالموضوع التشريعي وسن القوانين و المشاركة في اللجان التي ساكون في البعض منها بما ينسجم مع تجربتي وخبرتي التي قمت بها إضافة إلى موضوع الرقابة على ​الحكومة​ وما تقوم به في تحقيق ​البيان الوزاري​ والاهداف التي يتطلع إليها الشعب والمحاسبة إذا اقتضى الامر وساكون جزء من هذه الكتلة وسأقوم تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي أقرته قيادة "حزب الله".

وفي حديث تلفزيوني، أكد عز الدين أن "هناك مجموعة من المطالب والهموم وسأكون بجان أهلي وسأقوم بكل ما أتيت من قوة وسأكون صوت الناس القوي الذي يدافع عن آمالهم وحقوقهم لانهم يستحقون العيش الكريم و​الحياة​ الكريمة و خاصة في ظل هذه الطروف التي يمر بها لبنان من صعوبات على المستوى السياسي والاقتصادي"، معتبراً أن "فوزي بالتزكية هو عبء كبير".

ولفت إلى "إنني سأكون نائبا لكل التعددية التي تتسم بها صور وأنا سأكون ممثلا لجميع المواطنين على حد سواء باعتبار ان الخدمة والحاجة لا مذهب لها ولا طائفة وأنا على مسافة واحدة من الجميع وسأكون إلى جانب أهلي و إخواني في القرى المنتشرة على الحدود التي بحاجة إلى انماء".