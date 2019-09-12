الحريري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية للتحول الرقمي

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ اجتماعا للجنة الوزارية للتحول الرقمي، في حضور نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ والوزراء: ​محمد شقير​، ​مي شدياق​، عادل أفيوني وألبيرت سرحال. وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجموعة ​البنك الدولي​ لشؤون منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​ ​فريد بلحاج​ والمدير الاقليمي للبنك الدولي- قسم ​الشرق الاوسط​ ساروج كومار جاه ووفد من البنك وعدد من الخبراء والمستشارين.

وأوضح الوزير أفيوني على الأثر أن "اللجنة درست ملف التحول الرقمي في ​القطاع العام​ والاقتصاد، وهو مشروع استراتيجي ومهم للغاية على صعيد الدولة والنهوض الاقتصادي. وقد عرض الوزراء المعنيون خلال الاجتماع ما تم التوصل إليه أمام ممثلي البنك الدولي الذي يدعم لبنان في هذه المشروع، وتناول البحث أيضا خطة العمل في كل قطاع".

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