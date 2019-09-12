أبو فاضل: لم يحصل في تاريخ لبنان أن يتوقف إطعام الجيش

لفت الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لم يحصل في ​تاريخ لبنان​ أن يتوقف إطعام الجيش. حصلت اليوم في شهر أيلول العام 2019 إيام هذه ​الحكومة​ الغائبة عن الوعي". وحذر قائلا: "إياكم والجيش اللبناني يا بناديق وبياعين الكياس. حرامية باب أول"الطائف".

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