دفاع روسيا: تصريحات ستولتنبرغ حول انتهاك روسيا لمعاهدة الصواريخ لا أساس لها

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن تصريحات الأمين العام لحلف ​الناتو​، ​ينس ستولتنبرغ​، حول انتهاك ​روسيا​ لمعاهدة ​الصواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى لا أساس لها. وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن "روسيا لم تختبر ولا تمتلك صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، خلافا عن الولايات المتحدة"، مضيفة أن "روسيا لا تخطط لنشر مثل هذه الصواريخ في أوروبا ولا في مناطق أخرى من العالم طالما لم تظهر هناك مثل هذه الأسلحة من صنع أمريكي".

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