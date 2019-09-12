جاويش أوغلو يدعو الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماته تجاه المهاجرين

دعا وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "إيفاء بالتزاماته تجاه ​المهاجرين​"، مشيراً إلى أن "​أنقرة​ تساهم في تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد ل​سوريا​، بالتزامن مع إيجاد حل سياسي للبلاد"، مؤكدا "أهمية تثبيت وقف ​إطلاق النار​ في الميدان".

وشدد على "أهمية دراسة أزمة ​الهجرة​ مع جهود وقف الاشتباكات في سوريا"، لافتا إلى أن "الدول الغربية لا تنظر إلى تلك الأزمة إلا من المنظور الأمني"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ تنظر إلى هذه الأزمة من المنظور الأمني والإنساني، وإلا لن نستطيع اتخاذ إجراءات واقعية لحل الأزمة".

وأكد "ضرورة حل أزمة المهاجرين في بلادهم، قبل اضطرارهم للهجرة منها"، مبديا انتقاده للاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، موضحاً ان "الاتحاد الأوروبي كان من المفترض أن يرسل 6 مليارات يورو للاجئين في تركيا حتى نهاية 2018، وها نحن وصلنا إلى نهاية 2019، ولم يأتينا إلا أكثر من ثلث هذا المبلغ بقليل".