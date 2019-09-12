صحيفة أميركية: اسرائيل تجسست على ترامب وطاقمه الإداري خلال العامين الماضيين

ادعت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أن "​اسرائيل​ تجسست خلال العامين الماضيين على الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وطاقمه الإداري، عبر أجهزة تنصّت استخباراتية وضعتها بجوار المؤسسات الحساسة في العاصمة ​واشنطن​"، موضحةً ان "​السلطات الأميركية​ كشفت أجهزة تعرف باسم "StingRay"، بجوار بعض المؤسسات الهامة".

ولفتت إلى أن "هذه الأجهزة تكشف أصحاب الهواتف النقالة في الجوار، وتقوم بتسجيل المكالمات التي تجرى من تلك الهواتف"، مشيرةً إلى أن "الأجهزة وُضعت بجوار مؤسسات حساسة، بغية التنصت على الرئيس ترامب ومسؤولين رفيعي المستوى وإدارة ترامب لم تعرب عن استيائها من هذه الخطوة".