“رجل أعمال مصري يرصد خمسة ملايين جنيه لمن يقتل محمد علي “فاضح فساد العسكر

رصد رجل أعمال مصري مكافأة ضخمة لمن يقتل المقاول، والفنان، محمد علي، ردًا على اتهاماته الأخيرة للقوات المسلحة بالفساد في المشروعات الهندسية، التي تتولى تنفيذها.

وعرض رجل الأعمال ياسر ندا عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مكافأة بقيمة 5 ملايين جنيه لمن “يحضر لي رأس هذا المجرم، الذي يسب أسياده القوات المسلحة المصرية العظيمة، والرئيس” وفق ما وثقه موقع “الشبكة العربية”.

وأضاف: “وهذه المكافأة مني أنا شخصيًا وأنا أقر، وألتزم، وأتعهد بذلك أمام القانون، وجميع الجهات المعنية على أن يكون ذلك خلال أسبوع. مواطن مصري شريف بيحب جيشه وبلده. ياسر ندا”.

وأرفق رجل الأعمال المنشور بصورة من الشيك، وصورة أخرى لمحمد علي، ولاحقًا قام “فايسبوك” بحذف المنشور، بسبب مضمونه التحريضي.

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ويتحدث “علي” في سلسلة فيديوهات عن وقائع إهدار للمال العام، شملت رموزًا في أجهزة الدولة، قال إنها لم تسدد مستحقاته المالية، التي تقدر بالملايين، ولذلك اضطر إلى الهرب، وكشف تلك الوقائع، على حد قوله.

وتشمل المشروعات إنشاء فنادق، وتجديد استراحات لمسؤولين رفيعي المستوى، من دون أن يقدم دليلًا يوثق حديثه عن وجود وقائع فساد.

يذكر أن هذه الحالة هي الأولى البارزة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم في 2014، التي تثير ضجة واسعة لعدة أيام، دون أن تلقى ردًا رسميًا من السلطات، وسط تشكيك، وهجوم مؤيدين بارزين للسيسي، اتهموا “علي” بالكذب، فضلًا عن إنكار والده لصحة ما ذكره.