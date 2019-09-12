بعد انضمامه للظفرة الإماراتي.. عدوة: “المفاوضات معي استغرقت 50 ثانية فقط”

تعاقد فريق الظفرة الإماراتي لكرة القدم، أمس الأربعاء، مع الدولي المغربي عصام عدوة، ليغلق بذلك الفريق قائمة لاعبيه الأجانب، المحدد في أربعة لاعبين وفقا لقوانين اتحاد اللعبة في الإمارات.

وانضم عدوة إلى الظفرة بموجب عقد يمتد لموسم واحد، قادما من نادي الكويت الكويتي، الذي تعاقد معه مطلع العام الجاري، بعدما قضى ستة أشهر بنادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي.

وأكد صاحب الـ32 عاما، أنه لم يجد صعوبة في المفاوضات مع مسؤولي الظفرة، بحكم تجربته السابقة مع الفريق، إذ لعب له لمدة موسمين ونصف، بداية من الميركاتو الشتوي لعام 2016، إلى نهاية الموسم الكروي 2018/2017.

وقال عدوة في هذا السياق: “المفاوضات معي استغرقت أقل من دقيقة ربما تكون 50 ثانية فقط، لأنه لم تكن هنالك مفاوضات بالمعنى من جانب الإدارة، لأنه لا يوجد شخص يتم التفاوض معه ليعود إلى بيته”.

وخاض اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي، مجموعة من التجارب الاحترافية، رفقة أندية تنتمي للقارتين الأوروبية والآسيوية، على غرار لانس الفرنسي، وليفانتي الإسباني، وشونغ جينغ ليفان الصيني.