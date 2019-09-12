"حملة" يطالب "فيسبوك" بوقف حملات التحريض الانتخابية الإسرائيليّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب مركز "حملة" شركة "فيسبوك" اليوم، الخميس، بوقف حملة التحريض وخطاب العنف والكراهية الذي يتواصل منذ عدة أسابيع على شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا "فيسبوك"، كجزء من الحملات الانتخابية للبرلمان الإسرائيلي، والتي يتبارى من خلالها السياسيون الإسرائيليون والأحزاب المشاركة في الانتخابات في التحريض على الفلسطينيين وخصوصا فلسطينيي الداخل من أجل كسب شعبية أكبر وجمع أكبر عدد من الأصوات.

ولعل أبرز الانتهاكات المرتكبة من قبل هؤلاء السياسيين كانت من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وجّه رسالة إلى متابعيه عبر موقع "فيسبوك" حرض فيها على المواطنين العرب، وجاء فيها: "يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا، أطفال، نساء ورجال. والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعا".

وطالب مركز حملة في رسالته الّتي أبرقها إلى شركة "فيسبوك"، بضرورة احترام سياسات الاستخدام ومنع التحريض والعنف عبر شبكتها، ووجوب حذف هذا المنشور عن منصة الموقع، باعتباره خرقًا لسياساتها و تحريضًا مباشرًا ضد فئة معينة. في المقابل، استجابت "فيسبوك" لنداءات المطالبين بتعليق حملة حزب الليكود الّتي تحرض بشكل أساسيّ ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى تعليقها للرسائل الّتي يتم إرسالها عبر هذه الصفحة لمتابعيها، الأمر الّذي اعتبره مركز"حملة" مؤشّرًا إيجابيًّا، ولكنه طالب بمعالجة أعمق وأشمل لحملات التحريض المستمرة.