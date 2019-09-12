الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المتصلة بنزاع أوكرانيا 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، العقوبات المفروضة على مسؤولين روس وأوكرانيين لضلوعهم المفترض في النزاع في شرق أوكرانيا لمدة 6 أشهر.

ويشمل تجميد الأصول والمنع من السفر حاليا 170 فردا و44 "كيانا" بينها شركات ومنظمات وأحزاب سياسية.

وتشكل العقوبات الفردية جزءا من التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو على دعمها الانفصاليين في النزاع الذي اندلع بداية 2014.

إلى ذلك، تستهدف عقوبات اقتصادية منذ 5 أعوام قطاعي النفط والدفاع والمصارف الروسية.

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وأسفر النزاع بين الانفصاليين المدعومين من موسكو والقوات الأوكرانية عن أكثر من 13 ألف قتيل منذ عام 2014.

وشهدت العلاقات بين موسكو وكييف بعض التحسن أخيرا، حيث تبادلت العاصمتان في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري سبعين أسيرا في عملية غير مسبوقة، الأمر الذي رحب به المجتمع الدولي.

يذكر أن روسيا ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014، وتفجر التوتر بين الجارتين في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعدما احتجزت موسكو 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها بمضيق كيرتش.