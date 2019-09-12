وزير الخارجية السعودي ومسؤول أممي يبحثان جهود مكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف، الخميس، الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية السعودي، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، فورنكوف الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.
ووفق وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث نشاط مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يديره فورنكوف وساهمت المملكة بتأسيسه ودعمه بمبلغ 110 ملايين دولار.
كما استعرض الجانبان الجهود المشتركة المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.
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