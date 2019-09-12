الجبهة الثورية والحكومة السودانية تبحثان إجراءات بناء الثقة

قال محمد زكريا المتحدث باسم الجبهة الثورية بالسودان، الخميس، إن الجبهة بحثت خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إجراءات بناء الثقة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الاجتماع الذي تم اليوم بين الجبهة الثورية ورئيس الحكومة السودانية تطرق أيضا إلى الإطار الدستوري لعملية السلام.

وفي وقت سابق الخميس، وصل رئيس الوزراء السوداني، إلى جنوب السودان في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئيس الحكومة الانتقالية، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأشار حمدوك إلى أنه سيعمل خلال الزيارة التي تستغرق يومين، على "وضع الأسس الراسخة لعلاقات متميزة ومتطورة بين الشعبين".

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وأعرب عن سعادته بوجوده في جنوب السودان، واصفا جوبا بأنها "وطنه الثاني".

وأمس، وقع مجلس السيادة السوداني، اتفاقا عُرف بـ"إعلان جوبا" حول إجراءات ما قبل التفاوض مع كل من الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبدالعزيز الحلو، لإحلال السلام بالمناطق الثلاث السابق ذكرها.





وأقر الاتفاق إجراءات لبناء الثقة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر التي فرضها نظام المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين بالحرب.

ونص أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل لاتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

ومنذ أكثر من أسبوع تستضيف عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين توجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف "الجبهة الثورية"، وأسندت رئاسته إلى الدكتور الهادي إدريس يحيى.