النائب العام الإماراتي: نشر فيديوهات عن ضبط الجرائم يتعارض مع الدستور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة االإمارات، الخميس، أن نشر مقاطع فيديو لعمليات ضبط جرائم يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني.

ودعا النائب العام الإماراتي كل من يطلع على مثل تلك المواد أو يصورها بحكم عمله، أو للإبلاغ عن جريمة إلى عدم نشرها أو تداولها بأي وسيلة إلا بإذن قانوني، إعمالاً لموجبات تحقيق الصالح العام، وتوخياً لعدم مساءلته قانوناً.

وقال إنه وبناء على ما تم رصده في الآونة الأخيرة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ضبط جرائم، تظهر بعضها أشخاص المجني عليهم والمتهمين، الأمر الذي يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني في الإمارات، ويشكل جرائم متعددة في حق مصوريها وناشريها.

وأوضح أن مقاطع الفيديو والصور التي تم رصدها تتضمن ما يسيء إلى الأشخاص الذين يظهرون فيها، ولو كانوا متهمين بارتكاب جرائم، قبل أن تثبت إدانتهم، وما قد يضر بالمصالح العليا للبلاد، ويمس النظام العام فيها، ويحتمل تأثيرها على مجريات التحقيق في تلك الجرائم.

وأهاب النائب العام الإماراتي بكل من يطلع على مثل تلك المواد أو يصورها بحكم عمله، أو للإبلاغ عن جريمة، عدم نشرها أو تداولها بأي وسيلة إلا بإذن قانوني، إعمالاً لموجبات تحقيق الصالح العام، وتوخياً لعدم مساءلته قانونا.