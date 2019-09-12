22 ألف مفقود ضحايا هجمات بوكو حرام الإرهابية بنيجيريا

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، أن نحو 22 ألف شخص معظمهم من القاصرين ما زالوا مفقودين بعد نحو 10 سنوات منذ بدء هجمات تنظيم بوكو حرام الإرهابي في شمال شرق نيجيريا.

وقالت اللجنة إن نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها 190 مليون نسمة، هي الدولة التي يسجل فيها "أكبر عدد من المفقودين في العالم".

وأضافت في بيان نشر على أثر زيارة استمرت 5 أيام لرئيس المنظمة بيتر ماورر إلى نيجيريا، أن "نحو 60% من الأشخاص الذين قطعت أخبارهم كانوا قاصرين عندما أعلن فقدانهم".

وقال ماورر في مؤتمر صحفي عقده في لاجوس، إن "آلاف الآباء لا يعرفون ما إذا كان أبناؤهم أحياء أو أمواتا، إنه أكبر كابوس لأب".

ويتم الفصل بين أفراد العائلات عند وقوع هجمات لبوكو حرام، وفي ظل غياب وثائق مدنية ووسائل اتصال، من الصعب العثور على الأشخاص المفقودين.

من جهة أخرى "ما زالت طواقم العمل الإنساني غير قادرة على دخول مناطق واسعة" في شمال شرقي نيجيريا.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم بسبب الإرهاب في نيجيريا بمليوني شخص.



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ومع ذلك، أكد قائد الجيش النيجيري الجنرال توكور بوراتاي، الثلاثاء، في أبوجا أن "إرهابيي بوكو حرام طردوا" من نيجيريا ولم يعودوا يسيطرون على أي منطقة.

وأسفرت هجمات بوكو حرام واشتباكاتها مع قوات الجيش في شمال شرق نيجيريا عن سقوط أكثر من 27 ألف قتيل.

ومساء الإثنين، قتل عدد من الجنود النيجيريين في هجوم على قافلة عسكرية، تبناه فرع بوكو حرام المرتبط بتنظيم داعش الإرهابي.

واليوم الخميس، أعلنت مصادر أمنية أنه تم العثور على جثث 9 جنود نيجيريين، بينما ما زال نحو 30 آخرين مفقودين منذ هذا الهجوم الذي وقع بين داماساك وغودومبالي في ولاية بورنو معقل الجماعة.

وقال مسؤول عسكري كبير لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته: "حاليا عثرنا على جثث 9 جنود ولم نتمكن من العثور على 27 جنديا لا نعرف إذا كانوا أحياء".

وذكر مصدر عسكري آخر عدد الجثث نفسه، مؤكدا أن "عمليات البحث ما زالت جارية".

وقال "نواصل البحث عن رجالنا الـ27 الآخرين ومن المبكر جدا التكهن حول مصيرهم".

ولم يدل الجيش النيجيري بأي تعليق على هذا الهجوم لكنه أعلن أنه "دمر آليتين مسلحتين لتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا مموهتين بأشجار" في هجوم جوي وتم "شل حركة ركابهما".