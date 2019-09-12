الاقتصاد التركي سيسجل نموا سنويا إيجابيا في 2019

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قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق يوم الخميس إنه يعتقد أن اقتصاد تركيا سيسجل نموا سنويا إيجابيا في 2019، مضيفا أن البيانات قد تُظهر مستوى قياسيا لفائض ميزان المعاملات الجارية في يوليو تموز.
وانكمش اقتصاد تركيا 1.5 بالمئة في الربع الثاني من العام وهي نسبة أقل مما كان متوقعا. وأشار استطلاع لرويترز الشهر الماضي إلى أن النمو في 2019 سيكون صفرا.
وسجل ميزان المعاملات الجارية التراكمي لاثني عشر شهرا فائضا في يونيو حزيران، للمرة الأولى في نحو 17 عاما. وأشار استطلاع لرويترز يوم الأربعاء إلى أن ميزان المعاملات الجارية سجل فائضا بلغ 1.24 مليار دولار في يوليو تموز.
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