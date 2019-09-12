الان تتابع نتنياهو خلال لقائه بفلاديمير بوتن: لن نتهاون مع أي تهديد إيراني من سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الخميس، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، إنه لن يتهاون مع أي تهديد من إيران التي تستخدم الأراضي السورية للعدوان، بحسب ما نقلته وكالة “إنتر فاكس”.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وتعزيز التنسيق مع موسكو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اللقاء المقرر بينهما في سوتشي.
وكان الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد ذكر أن الرئيس، فلاديمير بوتين، سيبحث مع نتنياهو في سوتشي الخميس “تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط”.
وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء ينوي إبلاغ روسيا بقلقه إزاء “تعزيز مواقع إيران في سوريا”.
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