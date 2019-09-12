الأمم المتحدة تعين قائدا جديدا لمراقبيها في الحديدة

أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس أن أبهيجيت جها، الملازم أول المتقاعد من الجيش الهندي، سيكون القائد التالي لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في مدينة الحديدة اليمنية المطلة على البحر الأحمر.

ويخلف Guha اللفتنانت جنرال Michael Lollesgaard، من الدنمارك، ليصبح ثالث مسؤول مكلف بقيادة الإشراف من الأمم المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.