الان تتابع قتلى وجرحى في انفجار شرق تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:16 م, 12 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 بعبوات ناسفة الخليج 365-متابعات قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرين، اليوم، الخميس، جنوب شرق تركيا إثر انفجار عبوات ناسفة على أحد الطرق أثناء مرور إحدى المركبات.

وقال مصدر في مستشفى محلي لرويترز إن الانفجار وقع في منطقة قولب بإقليم ديار بكربجنوب شرق البلاد.

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