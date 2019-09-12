عاجل.. مقتل وإصابة العشرات في تفجير جنوب تركيا 

كشفت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن مصدر في مستشفى محلي تركي، اليوم الخميس، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون في جنوب شرق تركيا؛ إثر انفجار عبوات ناسفة على أحد الطرق أثناء مرور إحدى المركبات.



وأضاف المصدر أن الانفجار وقع في منطقة قولب بإقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد.

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