Advertisements Advertisements الخميس 12 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements متابعات_الخليج 365 أمرت محكمة استئناف تركية، اليوم الخميس، بالإفراج عن خمسة صحفيين سابقين في جريدة ”جمهورييت“ المعارضة، حكم عليهم بالسجن بعد محاكمة نددت بها منظمات حقوقية، بحسب محاميهم.

ومن بين الصحفيين الذين سيتم إطلاق سراحهم رسام الكاريكاتور موسى كارت. وقال المحامي تورا بيكين إنه يتوقع الإفراج عنهم في وقت لاحق من مساء يوم الخميس. Advertisements Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوامر قضائية بالإفراج عن صحفيين بجريدة تركية معارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.