شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات النظام السوري تقصف إدلب رغم وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت) قال مسؤول من المعارضة السورية وسكان، إن طائرات حربية قصفت جنوب محافظة إدلب اليوم (الخميس) وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار الذي منع هجوماً ضارياً للجيش على معقل المعارضة قبل نحو أسبوعين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا، إن الطائرات الحربية للنظام قصفت المناطق الريفية في جنوب محافظة إدلب للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك بلدة معرة النعمان.

قال مسؤول من المعارضة السورية وسكان، إن طائرات حربية قصفت جنوب محافظة إدلب اليوم (الخميس) وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار الذي منع هجوماً ضارياً للجيش على معقل المعارضة قبل نحو أسبوعين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا، إن الطائرات الحربية للنظام قصفت المناطق الريفية في جنوب محافظة إدلب للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك بلدة معرة النعمان.

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