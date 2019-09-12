شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات بمخزن للجيش التركي في قبرص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيقوسيا) هزّت سلسلة انفجارات فجر اليوم (الخميس) مخزناً للجيش التركي في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص، ما أدى إلى اندلاع النيران واصابة 12 شخصا بجروح، وفق ما أشار مسؤولون قبارصة-أتراك.

هزّت سلسلة انفجارات فجر اليوم (الخميس) مخزناً للجيش التركي في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص، ما أدى إلى اندلاع النيران واصابة 12 شخصا بجروح، وفق ما أشار مسؤولون قبارصة-أتراك.

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