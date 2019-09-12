شكرا لقرائتكم خبر عن من هي السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الأمم المتحدة؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الأمم المتحدة)
تسلّمت السفيرة الأمريكية كيلي كرافت البالغة 57 عاماً، اليوم (الخميس) مهماتها في الأمم المتحدة بعد 9 أشهر من مغادرة نيكي هايلي.
ومرّت كيلي كرافت أمام الصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك رافضةً الردّ على الأسئلة أثناء توجهها للقاء الأمين العام أنطونيو غوتيريس في مكتبه.
واستقالت نيكي هايلي، سفيرة دونالد ترمب الأولى لدى الأمم المتحدة، من منصبها نهاية العام الماضي. ومذاك، يدير البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة المسؤول الثاني فيها السفير جوناثن كوهين.
وشغلت كيلي كرافت المولودة في 24 فبراير 1962، منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى كندا حيث شاركت في المفاوضات لتبني اتفاق تبادل حرّ جديد في أمريكا الشمالية.
ومن المقرر أن تبدأ الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة على مستوى قادة العالم، أعمالها الاثنين 23 سبتمبر بقمة حول المناخ تجمع رؤساء الدول والحكومات بمبادرة قام بها غوتيريس.
كانت هذه تفاصيل خبر من هي السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الأمم المتحدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.