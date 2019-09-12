شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تحتضن مظاهرة القصاص.. وجوبا تجمع حمدوك بسلفاكير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)
تظاهر مئات السودانيين اليوم (الخميس) قرب القصر الجمهوري مطالبين بالعدالة لمن قتلوا من رفاقهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر، وفق مراسل فرانس برس.
من جهة ثانية، قال زعيما السودان وجنوب السودان إن الحرب «لم تعد خياراً» لبلديهما وذلك خلال محادثات تركزت على الخلافات الحدودية وتجارة النفط، وكذلك على حل النزاعات الطويلة في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك برئيس جنوب السودان سلفا كير، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.
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