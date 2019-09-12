التحقيق مع حليف للرئيس الفرنسي لاستغلاله نفوذه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس ذكرت وسائل إعلام عالمية أمس أن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، ريشار فيران، قد وضع قيد التحقيق القضائي، للاشتباه في استغلاله نفوذه بطريقة غير سليمة، في إحدى الصفقات العقارية. وقال فيران لوكالة الأنباء الفرنسية إنه يرغب في البقاء في منصبه في الجمعية الوطنية، مجلس النواب في البرلمان الفرنسي. ويشار إلى أن فيران هو حليف مقرب من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى أن له ثقلا في حكومة الأغلبية.



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