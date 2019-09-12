باكستان: نرفض تصريحات نتنياهو ولن نعترف بإسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدانت باكستان بشدة عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل إن باكستان ترفض تصريحات نتنياهو وأي إجراء من هذا القبيل، مؤكدا تمسك باكستان بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني.

وبين في الإيجاز الصحفي الأسبوعي أن باكستان تطالب بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967م، على أن تكون القدس عاصمتها، كما نفى إمكانية اعتراف باكستان بإسرائيل كدولة، وعدم وجود أي مقترح أمام باكستان بهذا الصدد.