مرشح رئاسي تونسي يضرب عن الطعام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي إضرابا عن الطعام أمس، داخل سجن المرناقية بالعاصمة احتجاجا على استمرار سجنه طوال الحملة الانتخابية.

وقال مصدر من مقر الحملة الانتخابية للقروي لوكالة الأنباء الألمانية إن مرشح حزب «قلب تونس» بدأ بالفعل إضرابا عن الطعام اليوم، وسيصدر حزبه بيانا للرأي العام.

وأوقف المرشح نبيل القروي «56 عاما»، وهو رجل أعمال في قطاع الإعلام والإشهار وأحد مالكي «قناة نسمة» الخاصة منذ 23 أغسطس الماضي بسبب تهم ترتبط بالتهرب الضريبي وتبييض أموال، وحركت منظمة «أنا يقظ» الناشطة في مجال مكافحة الفساد الدعوة ضد القروي منذ 2017. وغاب القروي عن المناظرات التلفزيونية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بعد أن رفض القضاء طلب الإفراج عنه، كما رفض السماح له بإجراء لقاء تلفزيوني داخل السجن.