شهر رمضان يؤجل محاكمة سفاح المسجدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولينجتون
أعلن قاض في نيوزيلندا أمس، تأجيل محاكمة سفاح المسجدين، المتهم بقتل 51 شخصا في هجوم استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش في مارس الماضي، لكيلا تتزامن المحاكمة مع شهر رمضان.
وأعرب كثير من ضحايا الهجومين في نيوزيلندا عن مخاوفهم إزاء تحديد يوم الرابع من مايو المقبل لبدء المحاكمة التي تستمر لستة أسابيع، حيث يتزامن الموعد مع شهر رمضان.
وقال القاضي كامرون مانيرز في بيان أمس إنه تقرر أن تبدأ محاكمة برنتون تارانت بالمحكمة العليا في كرايستشيرش في الثاني من يونيو المقبل.
وكان تارانت «28 عاما» نفى في يونيو الماضي ارتكاب التهم الموجهة إليه، والتي تشمل الإرهاب و51 اتهاما بالقتل و40 بمحاولة القتل، رغم أنه قام ببثها مباشرة على مواقع التواصل.
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