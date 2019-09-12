كوريا الشمالية وراء رحيل بولتون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مزيدا من التفاصيل مساء أمس الأول، بشأن استقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، كاشفا عن خلاف مع بولتون بشأن العديد من الأمور، وخاصة التعامل مع كوريا الشمالية. وقال ترمب إن بولتون «ارتكب خطأ كبيرا عندما تحدث عن النموذج الليبي بالنسبة لكيم جونج اون» الزعيم الكوري الشمالي الذي ارتبط معه ترمب بعلاقة صداقة، وأضاف ترمب «لم يكن هذا تصريحا جيدا ليدلي به.. انظروا إلى ما حدث للقذافي». وتردد أن بولتون أدلى بهذا التصريح كوسيلة لدفع كيم جونج أون للاستجابة للمطالب الأمريكية، وأضاف ترمب أن هذا التصريح «أعادنا للخلف» في المفاوضات الرامية إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.



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