تفجير يمني على طريقة حزب الله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أصيب جندي ومواطن أمس في انفجار دراجة نارية مفخخة استهدفت قوة عسكرية مرابطة في مدينة شبام حضرموت التاريخية بوادي حضرموت شرق اليمن، وجرى التفجير بطريقة تفجيرات حزب الله في لبنان.

وذكر مصدر محلي أن التفجير أدى إلى إحراق ثلاث سيارات وإصابة جندي بحروق متوسطة وجرح مواطن آخر، وعقب التفجير قامت قوة عسكرية وأمنية بالانتشار وإغلاق منافذ المدينة للبحث وتعقب العناصر الإرهابية.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الأولى أن الأعمال الجبانة لن تثني منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية بوادي وصحراء حضرموت عن أداء مهامها الوطنية وملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية إلى عقر دارها.

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من جهته حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من محاولات إضعاف الدولة، معتبرا هذا التصرف يقوض معركة إسقاط ميليشيات الحوثي.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر «أي محاولة لإضعاف مؤسسات الدولة وكيانها الاعتباري المنتخب لصالح كيانات طارئة ودخيلة يضرب معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مقتل، ولا يخدم إلا المشروع الإيراني وسياساته التدميرية التي تستهدف اليمن وكامل المنطقة».

وأضاف في إشارة إلى قوات مجلس الجنوب الانتقالي «من يدفع باتجاه هزيمة سياسية أو عسكرية أو معنوية للشرعية الدستورية في المحافظات الجنوبية، يكرس عمليا سيطرة الميليشيات الحوثية ويدفع النخب والشارع في مناطق سيطرة الميليشيات للاستسلام والرضوخ لمشروعها»، كما ناشد اليمنيين إحلال السلام، قائلا «أوجه دعوة صادقة لأشقائنا وأصدقائنا الحريصين على إحلال السلام في اليمن وكل أبناء شعبنا اليمني أن يكونوا عونا للدولة في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ اليمن لا أن يكونوا عونا عليها، فالتحديات التي تواجهها اليمن ومنطقتنا العربية لا تقبل التنازلات التي تمس بجوهر المعركة الوطنية».

مشاهدات يمنية