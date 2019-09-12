شكرا لقرائتكم مذكرة اعتقال لممثلة إيرانية شهيرة بسبب تعاطفها مع "الفتاة الزرقاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت السلطات الإيرانية أمرًا باعتقال نجمة السينما الإيرانية الممثلة الشهيرة، صبا كمالي، وذلك بسبب منشور لها عبرت فيه عن تعاطفها مع المشجعة الإيرانية سحر خداياري، التي عرفت بـ"الفتاة الزرقاء" التي توفيت بعد إضرامها النار بنفسها احتجاجا على الحكم بسجنها بسبب انتهاكها الحظر المفروض على النساء لدخول الملاعب.

وأفادت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن قاضيا أصدر أمرًا باعتقال صبا كمالي الممثلة الشهيرة في السينما والمسرح، إثر اتهامها من قبل المدعي العام بـ"إهانة إمام الشيعة الثالث الحسين بن علي" عبر منشور على صفحتها على موقع "انستغرام".

وكانت صبا كمالي قالت في المنشور إن "سحر خداياري والنساء مثلها عانين من معاملة أكثر قسوة من الإمام الحسين ورفاقه الذين استشهدوا في كربلاء".

ومع ذلك حذفت كمالي المنشور بعد ساعات وأوضحت أن تغريدتها على "إنستغرام" كانت مجرد حوار شخصي مع الإمام الثالث، لكن بعض "الأفراد المتحيزين والمتعصبين ذوي الميول الغبية أساؤوا فهمها ".

هذا في حين أدت الضجة التي أثيرت حول وفاة "الفتاة الزرقاء" إلى قرار للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بإرسال وفد إلى طهران للنظر في القضية وبحث مسألة حظر النساء من دخول الملاعب.

سحر خداياري الفتاة الزرقاء

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد منح مهلة لإيران حتى شهر أكتوبر المقبل، لتمهيد الطريق أمام النساء للدخول بحرية في الساحات الرياضية ومشاهدة مباريات كرة القدم المباشرة للرجال، وإلا يمكن أن تواجه إيران الإبعاد من جميع أحداث كرة القدم الدولية.

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وتمنع إيران النساء من حضور مباريات كرة القدم وغيرها في الملاعب منذ عام 1981 بضغط من رجال الدين المتشددين، لكن مؤخرا أعلنت وزارة الرياضة الإيرانية في أغسطس/آب أنه سيتم السماح للنساء بالدخول إلى الملاعب عندما يلعب المنتخب الوطني في التصفيات.

وفي السابق، قامت العديد من أندية كرة القدم الإيرانية، بما في ذلك الأندية الأكثر شعبية في العاصمة، أي "استقلال" و"برسبوليس"، بالوقوف دقيقة صمت قبل تدريبهم اليومي تكريما للفتاة الزرقاء.

كما استمرت ردود الأفعال محليا ودوليا حول الحادثة وكذلك قضية حظر النساء من دخول الملاعب، واستخدم العديد من المشاهير ولاعبي كرة القدم والناشطين عبر مواقع التواصل هاشتاغ blue_girl# لدعوة الفيفا لحظر إيران من المسابقات الدولية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت إن "وفاة الفتاة الزرقاء سحر خداياري هي دليل آخر على حقيقة أن الشعب الإيراني هو أكبر ضحايا النظام".

من جهته، قال نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم في بيان، إنه "يأسف جدا لسماعه عن وفاة سحر خداياري، ويدعو لها لترقد في سلام. كرة القدم هي لعبة للجميع، رجالًا ونساء، ويجب أن يكون الجميع قادرين على الاستمتاع بجمال اللعبة معا في الملاعب".

كما طالب بعض نجوم السويد لكرة القدم الفيفا بأن ينهي "الفصل العنصري القائم على الجنس" في ملاعب كرة القدم الإيرانية.