السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما .. من هو النائب العام الجديد وما هى أبرز القضايا التي حقق فيها

الموجز

بعد أن أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما تسائل العديد عن المستشار حمادة الصاوي ، وفيما يلي نقدم لكم أبرز المعلومات التي نشرت عنه في الصحف المصرية : -

من هو المستشار حمادة الصاوي : -

عين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما بالنيابة العامة فى 4 فبراير عام 1986، عمل وكيل للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، عمل وكيل للنائب العام بمكتب النائب العام ـ نيابة الأموال العامة العليا عامى 1992، 1993.

عمل قاضيا المحاكم الابتدائية لمدة أربعة أعوام من العام القضائى 1994 حتى العام القضائى 1998 " القضاء المدنى ، قضاء الضرائب، قضاء التنفيذ ، القضاء الجنائى، القضاء الشرعى". وعامين : عضو يمين دائرة، وعامين : رئيس محكمة جزئية.

عمل رئيسا للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية العام القضائى 1998/1999.

عمل رئيسا لنيابة غرب القاهرة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائى 1999/2000 حتى عام 2001/2002 وشغل خلالها منصب رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة بالإضافة لعمله.

عمل رئيسا للنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاث أعوام من عام 2002/2003 حتى عام 2004/2005 قام خلالها بتطوير أٍلوب العمل بنيابة المرور وإدخال نظام الحاسب الآلى لنيابات المرور وتمكين المواطن من انهاء الإجراءات عن طريق الانترنت.

عمل محاميا عاما " مفتش أول قضائى فنى" بالتفتيش القضائى لنيابات المرور العام القضائى 2005/2006.

عمل محاميا عام لنيابة غرب القاهرة الكلية العام القضائى 2006/2007.

عمل محاميا عاما لنيابة الجيزة الكلية ثلاثة اعوام من العام القضائى 2007/2008 حتى العام القضائى 2009/2010.

تم ترقيته إلى درجة رئيس استئناف عام 2010.

عين رئيسا للمكتب الفنى للمركز القومى للدراسات القضائية.

عين الأمين العام للمركز القومى للدراسات القضائية.

عين رئيسا محكمة الجنياتات بالقاهرة فى اكتوبر 2013 "بدوائر جرائم الإرهاب".

ندب بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة فى عام 2015 بالإضافة إلى عمله وأسنج إليه رئاسة مامورية القاهرة الجديدة للاستئناف.

ندب قاضى تحقيق فى قضايا الفساد بالإضافة لعمله.

ندب للأمانة العامة باللجنة العاليا للانتخابات رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى.

ندب للعمل محامى عام اول لنيابة استئناف القاهرة اعتبارا من 10/2015 حتى 10/2017 وفى العام الأخير اسند إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

عين مديرا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارا من 10/2017 وحتى الآن.

أبرز قضايا حقق فيها المستشار حمادة الصاوى



وبحسب اليوم السابع فإن المستشار حمادة الصاوي تولى العديد من القضايا منها :-

1- تولى "الصاوى" العديد من القضايا المهمة والتى شغلت الرأى العام، ففى أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

2- تلك المعاينة كانت تنفيذًا لقرار بشأن محاكمة محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وطبيبين بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة هما: محمد محمود على زناتى، وعبد العظيم إبراهيم، فى قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان برابعة.

Advertisements

3- فى يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قاضى تحقيق، لاستكمال التحقيق فى قضية وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضى منصة بإحدى دوائر الجنايات.

4- فى أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارا بإنتداب المستشار حمادة الصاوى، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.



5- فى فبراير 2016، أشرف المستشار حمادة الصاوى، على التحقيقات مع المستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، عقب واقعة القبض عليه بدار القضاء العالى بتهمة إهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

6- فى ديسمبر 2016، كان له دور بارز فى التحقيق بواقعة تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفورى للتوصل إلى كيفية ارتكابه.

7- المستشار حمادة الصاوى، كان من استدعى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك فى نزاهتها".

8- شغل منصب رئيس المكتب الفنى بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه كقاضى للتحقيق فى قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات.

9- تولى منصب رئيس الاستئناف، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، كما تكلف بالعديد من القضايا الهامة والتي شغلت الرأى العام، ففى أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.