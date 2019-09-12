النشرة: واوي هاجم طفلين في بلدة ديركيفا الجنوبية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" بان "واويا هاجم قبل قليل في بلدة ديركيفا الجنوبية الطفلين نور وتنال البندر فيما كانا يلهوان بالقرب من منزلهما حيث اصابهما بجروح مختلفة في الوجه واليدين والقدمين ونقلا على الاثر الى احد ​مستشفيات​ المنطقة للعلاج ولاحقاً هاجم ذات الواوي منزلاً يسكنه عمال سوريين فتمكنوا من قتله".

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