فادي جريصاتي ترأس اجتماعاً لفاعليات بشري والضنية

ترأس وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ في مكتبه في الوزارة اجتماعاً لفاعليات بشري و​الضنية​ ضمّ عن بشري كلاً من النائب جوزف إسحق ورئيس ​البلدية​ فرادي كيروز ومدير مكتب الدكتور ​سمير جعجع​ طوني الشدياق بحضور السيد وليم طوق نجل النائب السابق ​جبران طوق​ كما ضمّ عن منطقة الضنية كلاً من النائب ​سامي فتفت​ والنائب ​عثمان علم الدين​ ورئيس ​بلدية بقاعصفرين​ سعد طالب، وشارك في الاجتماع رئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​ ​اللواء محمد خير​.

وتمّ التداول في الاجتماع في موضوع إنشاء بركة مياه في منطقة ​القرنة السوداء​ لتأمين ​المياه​ لمزارعي بلدة بقاعصفرين، وتمّ الاتفاق على وقف الاعمال مؤقتاً في البركة وتكليف وزارتي البيئة و​الزراعة​ ايجاد بديل عن موقع البركة الحالي بدءاً من صباح غد الجمعة ولمدة اقصاها اسبوع.

وتخلل الاجتماع نوايا ايجابية بين الحاضرين وتأكيد على حسن الجوار بين اهالي بشري والضنية وحرص على تأمين المياه لبقاعصفرين من اجل توفير كل المستلزمات من اجل الزراعة.

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