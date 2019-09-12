خريس: هزمنا اسرائيل بمقاومتنا وإصرارنا على مواجهتها

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ "أننا استطعنا هزيمة ​العدو الاسرائيلي​ بمقاومتنا وإصرارنا على مواجهته وانتصرنا عليه، كل ذلك تعلمناه من ثورة ​الامام الحسين​".

وفي كلمة له خلال مجلس عاشورائي في ​البازورية​، أوضح خريس أن "​كربلاء​ الحسين هي حرارة في قلوبنا لا تنطفىء فنحن ​سائرون​ على خطاه. وان امتداد المسيرة الحسينية قد عبر عنه القادة الشهداء بتضحياتهم في مواجهة العدو".

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